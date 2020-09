Covid-19

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) aprovou, na quarta-feira, subvenções no valor de cerca de 23 milhões de euros para impulsionar os esforços da União Africana (UA) na luta contra a pandemia de covid-19 no continente.

"Com este pacote de financiamento de 27,33 milhões de dólares (cerca de 23 milhões de euros), reafirmamos o nosso forte empenho numa resposta africana coordenada à covid-19", disse o presidente do BAD, Akinwumi Adesina, após a aprovação da operação pelo Conselho de Administração do banco.

"Estamos a enviar um forte sinal de que, coletivamente, o continente pode enfrentar a pandemia, que está a pressionar os sistemas de saúde e a causar impactos socioeconómicos sem precedentes no continente", acrescentou.