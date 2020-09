Covid-19

O Banco Central Europeu (BCE) manteve hoje as políticas de estímulos monetários inalteradas, ainda com quase três mil milhões de euros para reforçar a zona euro e fazer face às consequências da pandemia de covid-19 na economia.

Segundo noticia a Associated Press (AP), a pausa pode querer indicar o anúncio de mais estímulos no final do ano, uma vez que tanto o BCE como os seus pares globais - a reserva federal norte-americana (Fed), por exemplo - deixaram clara a sua determinação em manter o forte apoio para limitar os danos da pandemia.

A decisão foi tomada na reunião do Conselho de Governadores do BCE de hoje e os mercados estavam à espera de conhecer a previsão da entidade liderada por Christine Lagarde sobre as possíveis ameaças à recuperação económica de um euro mais forte, que pode prejudicar as exportações, e de uma baixa inflação, que indica fraca procura.