Covid-19

A maioria dos destinos em todo o mundo (53%) já começaram a aliviar as restrições das viagens introduzidas em resposta à pandemia da covid-19, anunciou hoje a Organização Mundial de Turismo (OMT).

Na sétima edição do relatório da OMT "Covid-19 Related Travel Restrictions: A Global Review for Tourism", hoje divulgada, a organização confirma a tendência contínua e constante para uma retomada gradual do turismo, embora sublinhe que "muitos permaneçam cautelosos".

O estudo, realizado pela agência especializada das Nações Unidas para o turismo, analisa as restrições até 01 de setembro e concluiu que um total de 115 destinos (53% dos destinos mundiais) flexibilizou as restrições de viagens, 28 destinos mais do que em 19 de julho.