Actualidade

O Banco Central Europeu (BCE) melhorou a previsão de contração económica da zona euro para este ano para 8%, contra 8,7% em junho, disse hoje a presidente da instituição, Christine Lagarde.

Lagarde, que falava na conferência de imprensa depois da reunião de política monetária do BCE, acrescentou que os últimos dados sugerem uma "forte recuperação da atividade económica", de acordo com as expectativas da entidade, embora "o nível de atividade económica esteja muito abaixo dos níveis anteriores à pandemia da covid-19".

Em contrapartida, o BCE reviu em baixa as previsões de crescimento para 2021 e 2022: de 5% (contra 5,2% previsto em junho) e de 3,2% (face a 3,3% em junho), respetivamente.