Covid-19

O primeiro-ministro afirmou hoje que o reforço das medidas preventivas contra a covid-19, com o território continental em situação de contingência a partir de terça-feira, visa evitar um aumento exponencial de contágios com a gradual retoma da atividade.

"É absolutamente decisivo manter a pandemia controlada. Não podemos dar este jogo por ganho, porque não está ganho", advertiu António Costa no final do Conselho de Ministros em que anunciou as medidas contra a covid-19 no âmbito da situação de contingência.

Na sua intervenção inicial, o primeiro-ministro defendeu que a batalha contra a convid-19 "continua e depende fundamentalmente de cada cidadão".