Covid-19

As iluminações públicas de Natal e o espetáculo de fogo de artifício na Madeira não vão ser afetados pelas medidas de contenção da covid-19, disse hoje o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, apontando para alguns condicionalismos.

"O que se vai passar nas festas de Natal vai depender da evolução da pandemia a nível europeu, a nível nacional e a nível regional", afirmou, à margem de uma visita à empresa Zoom Publicidade, no Funchal.

As festas de Natal e fim de ano constituem um dos maiores cartazes turísticos da Madeira e são tradicionalmente vividas com grande entusiasmo pela população madeirense, sobretudo a "noite do Mercado", no dia 23 de dezembro, que junta milhares de pessoas no centro do Funchal.