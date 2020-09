Actualidade

A UGT quer que o ministro das Finanças, João Leão, coloque "um número" no aumento do salário mínimo nacional, depois de o governante ter dito que deve haver margem para aumentar "com significado" este rendimento.

Em declarações à agência Lusa, o secretário-geral da UGT, Carlos Silva pediu ao governante que seja mais preciso quando fala na subida do salário mínimo nacional (SMN) para 2021.

"Temos de saber de que é que estamos a falar", referiu, indicando que "a UGT prepara-se no seu secretariado nacional, no próximo dia 23, para votar favoravelmente uma proposta para que o SMN para 2021 possa ser discutido em concertação social na base dos 670 euros", face aos atuais 635 euros.