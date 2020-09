Covid-19

O BE lamentou hoje que, durante um tempo que classificou de "exigência política máxima", tenha havido quem "ensaiasse dramatizações postiças para abrir crises políticas ainda mais postiças", numa referência implícita ao primeiro-ministro.

"Pela nossa parte, não desistimos de nada. Assumimos a máxima determinação para que os argumentos da justiça e da democracia vençam os argumentos do medo e do conformismo. E para que tenhamos factos que nos deem a alegria e o entusiasmo que a nossa gente tanto merece", assegurou o deputado e vice-presidente da Assembleia da República José Manuel Pureza, no período de declarações políticas na reunião da Comissão Permanente do parlamentar.

O deputado defendeu que, em plena crise provocada pela pandemia, "o país tem mais com que se preocupar do que com sobressaltos políticos".