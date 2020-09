Covid-19

O PS defendeu hoje o esforço de "todas as forças democráticas", incluindo a direita, na recuperação do país após a pandemia, mas alertou que não se deve desperdiçar a experiência dos entendimentos à esquerda nos últimos cinco anos.

O desafio foi lançado por Porfírio Silva, vice-presidente da bancada socialista, numa declaração política, sem réplica, na comissão permanente, órgão que substitui o plenário da Assembleia da República durante as férias, e em que citou o sociólogo Boaventura Sousa Santos para reeditar o apelo do primeiro-ministro, António Costa, para um entendimento à esquerda, com PS, BE, PCP e PEV.

Para recuperar a economia, abalada pela crise causada pela pandemia de covid-19 desde março, que paralisou parcialmente a economia, o deputado socialista defendeu a necessidade de "estabilidade política necessária à vastidão da tarefa".