Brexit

A Comissão Europeia ameaçou hoje o Reino Unido com uma ação legal para contestar o projeto de lei britânico que viola o Acordo de Saída da União Europeia (UE) e afeta as relações futuras de Bruxelas e Londres.

Depois de o Governo britânico ter admitido que a nova proposta de lei para retificar parte do acordo de saída do Reino Unido da UE pode representar uma violação do direito internacional, o vice-presidente da Comissão Europeia responsável pelas Relações Interinstitucionais, Maros Sefcovic, foi hoje a Londres manifestar as "graves preocupações" comunitárias numa reunião extraordinária do Comité Misto UE-Reino Unido.

No final do encontro, o executivo comunitário avisou em comunicado que Maros Sefcovic "recordou ao Governo britânico que o Acordo de Saída contém uma série de mecanismos e recursos legais para resolver violações das obrigações legais contidas no texto, que a União Europeia não se acanhará de utilizar".