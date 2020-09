Actualidade

O Festival de Animação de Lisboa - Monstra, que foi adiado por causa da covid-19, volta às salas de cinema no dia 29 para celebrar 20 anos, com grande parte da programação que estava anteriormente pensada.

Este retomar do festival é, segundo afirmou hoje o diretor do Monstra, Fernando Galrito, "um ato de resistência", com sessões presenciais em sala, cumprindo as regras de segurança e distanciamento.

O Festival de Animação de Lisboa - Monstra, a cumprir duas décadas, deveria ter acontecido de 18 a 29 de março, em várias salas de Lisboa, mas acabou por ser adiado, com a direção a optar por apresentar alguns filmes, apenas 'online', em maio.