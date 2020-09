Covid-19

O primeiro-ministro, António Costa, considerou hoje que a linha vermelha em relação à pandemia é o comportamento das pessoas em todos os momentos uma vez "cada um" é que controla a evolução da doença.

Na conferência de imprensa que decorreu hoje após o Conselho de Ministros e na qual António Costa anunciou as medidas que vão entrar em vigor em Portugal Continental na terça-feira, aquando da passagem para situação de contingência, o primeiro-ministro foi questionado sobre quais são as linhas vermelhas do Governo para vir a endurecer as restrições.

"A primeira linha vermelha tem a ver com a evolução dos óbitos. Não há bem maior do que a vida e esse é essencial", começou por responder.