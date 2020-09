Actualidade

Os produtores agrícolas das regiões Norte e Centro, afetados pelas intempéries ocorridas entre março e maio, dispõem de uma linha de crédito de 20 milhões de euros, com juros bonificados, cuja legislação foi hoje aprovada pelo Governo.

Em comunicado, o Governo informa que foi hoje aprovado em Conselho de Ministros o decreto-lei que cria uma linha de crédito "no valor global de 20 milhões de euros, com juros bonificados", destinada aos produtores agrícolas afetados pelas intempéries naquelas regiões do país.

"O apoio destina-se aos produtores afetados pelas intempéries ocorridas entre 31 de março e 2 de abril, a 15 de abril, a 19 de abril, e entre 30 e 31 de maio, que provocaram avultados prejuízos na produção de fruta, produtos hortícolas, olival e vinha", frisa o Governo.