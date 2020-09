Covid-19

Os novos casos de covid-19 continuam a crescer em Itália, que registou 1.597 nas últimas 24 horas, em comparação com os 1.434 de quarta-feira, com o total a superar os 283.000 contágios, segundo os dados do Ministério da Saúde.

Ainda em comparação com quarta-feira, foram realizados menos 2.000 testes, sendo que o número de óbitos baixou, com 10 hoje, em comparação com 14 no dia anterior.

Com estes novos dados, desde o início da pandemia, foram registados 283.180 casos de contágio pelo novo coronavírus em Itália e 35.587 mortes.