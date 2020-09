Actualidade

A artista Odete venceu a primeira edição do RExFORM - Projeto internacional de Performance, no valor de 12 mil euros, prémio criado este ano para promover a criação artística contemporânea, acompanhando a evolução do conceito de performance, foi hoje anunciado.

O prémio foi criado em parceria pelo Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT) e a BoCA - Bienal de Arte Contemporânea, com o objetivo de apoiar criações de jovens artistas até aos 35 anos, encorajando novos discursos sobre a evolução do conceito de performance.

A artista Odete candidatou-se com o projeto "MTF Priestesses Cutting The Bone to Reveal It's Lie", que vai ser desenvolvido e apresentado no MAAT, até ao final deste ano, e na edição de 2021 da Boca Bienal, contando também com a participação dos artistas Tita Maravilha e Herlander.