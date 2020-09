Açores/Eleições

O PAN/Açores irá concorrer pelos círculos eleitorais de São Miguel, Terceira, Faial, Pico, São Jorge, Flores e compensação, nas próximas eleições regionais de 25 de outubro, anunciou hoje o porta-voz do partido nos Açores.

Segundo Pedro Neves, as listas são "constituídas por 32 homens e por 38 mulheres, com idades entre os 20 e os 70 anos, promovendo a paridade e integrando profissionais das mais diversas áreas".

O porta-voz do partido no arquipélago falava em conferência de imprensa, em Ponta Delgada, acompanhado pela líder parlamentar do PAN na Assembleia da República, Inês Sousa Real.