Actualidade

A Assírio & Alvim publica hoje uma nova edição da autobiografia de Ruben A., com prefácio de Marcelo Rebelo de Sousa, que enaltece o homem "culto e independente" que injustamente viveu "no país errado e fora do seu tempo".

No ano em que se celebra o centenário do nascimento de Ruben A., a Assírio & Alvim lança uma nova edição de "O Mundo à Minha Procura", que reúne num só volume os três livros que constituem a autobiografia do autor.

Passando pela infância, o primeiro amor, os estudos em Coimbra, amizades, livros e viagens, esta obra foi descrita pelo próprio Ruben A., numa entrevista ao Diário Popular, em julho de 1965: "Uma necessidade urgente de arrumar a minha vida sentimental, de ver a novela que dentro do meu ser transporto. A forma autobiográfica é a mais pura do romance, a criação permanente de um estado de espírito que traz presentes os fantasmas que se acolheram no sótão da sensibilidade".