Actualidade

A "manutenção do emprego" e a "salvaguarda da viabilidade" das empresas devem ser temas "prioritários" face ao aumento do salário mínimo nacional, disse à Lusa o presidente da CAP - Confederação dos Agricultores de Portugal, Eduardo Oliveira e Sousa.

Em resposta por escrito, o dirigente associativo, reagindo a declarações do ministro das Finanças, disse que o "foco deve estar na manutenção do emprego existente e na salvaguarda da viabilidade das empresas. Com muita clareza: esta deve ser a prioridade do poder político e dos parceiros sociais".

A "discussão sobre o salário mínimo nacional (SMN) não deve ser feita sem antes dar prevalência a estes dois temas, que são prioritários e determinantes para a nossa economia e para a forma como o país vai encarar os tempos exigentes que atravessamos e que vamos ainda atravessar", defendeu.