Incêndios

A Força Aérea retomou hoje as missões de vigilância aérea e deteção de incêndios florestais com os 'drones', depois de as operações terem sido suspensas no fim de semana devido à investigação da aterragem forçada de um destes aparelhos.

"A Força Aérea informa que, na sequência da investigação relativa à aterragem forçada da aeronave não tripulada PRT008, ocorrida no dia 5 de setembro, na zona do Torrão (Alcácer do Sal), e de acordo com o relatório de investigação, o incidente foi provocado por uma falha mecânica que causou o desacoplamento do motor à hélice da aeronave", refere a Força Aérea Portuguesa (FAP) em comunicado.

A Força Aérea acrescenta que as recomendações do relatório foram implementadas e a operação dos 'drones' foi hoje retomada.