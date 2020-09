Actualidade

A Cofina registou prejuízos de 1,3 milhões de euros no primeiro semestre, contra lucros de três milhões um ano antes, impactados pelos custos da compra da Media Capital e impacto da pandemia, divulgou hoje a empresa.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Cofina adianta que "os resultados do primeiro semestre de 2020 ficaram marcados pela pandemia covid-19 e pelos custos não recorrentes da operação de aquisição da Media Capital".

A pandemia "teve um impacto relevante nas receitas dos grupos de media, tendo-se assistido a quedas significativas em todas as rubricas que constituem as receitas, nomeadamente, a forte contração dos investimentos publicitários, receitas de circulação afetadas pela implementação das medidas de confinamento entre março e maio, o que se traduziu no encerramento de muitos dos pontos de venda ao público e, consequentemente, nas receitas associadas a marketing", refere a empresa liderada por Paulo Fernandes.