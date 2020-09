Actualidade

O vice-presidente e o ministro do Meio Ambiente do Brasil publicaram um vídeo que nega os incêndios na Amazónia e mostra imagens de um animal que vive a milhares de quilómetros daquela floresta, desencadeando uma onda de críticas no país.

O vídeo, produzido pela Associação de Criadores do Pará (AcriPará), um grupo formado por fazendeiros produtores de gado, foi divulgado na quarta-feira à noite nas contas da rede social Twitter do vice-presidente brasileiro e chefe do Conselho Nacional da Amazónia Legal, Hamilton Mourão, e do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

"De que lado você está? De quem preserva de verdade ou de quem manipula seus sentimentos? O Brasil é o país que mais preserva suas florestas nativas no mundo. Essa é a verdade. Nós cuidamos!", escreveu Mourão na mensagem que acompanha o vídeo.