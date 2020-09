Covid-19

A decisão britânica de retirar Portugal do corredor aéreo com o Reino Unido "é um revês", embora fosse "esperada" devido ao aumento de casos de covid-19, afirmou o presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), António Pina.

"Diria que é uma decisão que, infelizmente e de certa maneira, já estávamos à espera, atendendo aos números que têm crescido nos últimos 15 dias - no final de agosto e início de setembro. Era essa a expectativa na semana passada, acabou por acontecer agora. No entanto Madeira e Açores continuam com o corredor aberto e, claramente, o Algarve é prejudicado pelo resto do país", afirmou António Pina.

O presidente da associação que agrupa os 16 municípios do distrito de Faro considerou que os "números no Algarve continuam aceitáveis e baixos" e lamentou não ter sido possível criar um regime de exceção para a região que a mantivesse no corredor aéreo com o Reino Unido, à semelhança do que aconteceu para a Madeira e Açores, separando-a do restante território continental.