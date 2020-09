Actualidade

Os Açores vão receber quase o dobro dos fundos comunitários, face ao atual quadro comunitário, com um aumento de 92%, que corresponde a mais 1.145 milhões de euros, anunciou hoje o Governo Regional.

"Em termos globais, e não estando ainda definidos os fundos comunitários referentes à Agricultura e Pescas, que decorre num processo setorial distinto, os Açores já conseguiram assegurar, no total de fundos europeus, um aumento dos 1.618 milhões de euros de que beneficiámos entre 2014 e 2020, para 2.763 milhões de euros no período 2021/2027, ao qual irão acrescer os reforços que venham acorrer nos fundos destinados às Pescas e Agricultura", afirmou hoje, em conferência de imprensa, o presidente do Governo Regional.