A secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, considerou hoje que um aumento do salário mínimo nacional "com significado", como foi admitido pelo ministro das Finanças, João Leão, teria de ser "um aumento substancial, que não poderia ser 30 euros".

"Não sabemos o que significa para o ministro das Finanças um aumento do salário mínimo com significado, para nós um aumento com significado tem de ser um aumento substancial, que não poderia ser de 30 euros", disse a sindicalista à agência Lusa, após uma reunião do Conselho Nacional da CGTP, em que foi aprovada a política reivindicativa para 2021.

O ministro das Finanças defendeu na quarta-feira à noite que no próximo ano deve haver margem para aumentar "com significado" o salário mínimo nacional (SMN), após uma negociação na Concertação Social.