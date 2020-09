Actualidade

A Ramada Investimentos e Indústria teve lucros de 2,536 milhões de euros no primeiro semestre, menos 32,4% do que nos primeiros seis meses de 2019, divulgou a empresa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Ainda entre janeiro e junho, as receitas totais do Grupo Ramada caíram 17,2% para 49,174 milhões de euros e os custos reduziram-se em 14,8% para 44,069 milhões de euros.

O EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) do primeiro semestre cedeu 33,1% para 5,105 milhões de euros.