Covid-19

O secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, considerou hoje "extremamente importante" que o Governo do Reino Unido tenha mantido o corredor aéreo com a Madeira, desobrigando de quarentena os turistas britânicos que visitam o arquipélago.

"Para nós é extraordinariamente importante porque reconhece o trabalho que aqui foi feito, as opções táticas e políticas adotadas na Madeira", frisou à margem de uma cerimónia pública.

Para o governante, esta decisão "premeia também todos os profissionais da saúde que se empenharam para que esta fosse a realidade da Madeira e, simultaneamente, todo o setor do turismo que tem resistido a este enorme impacto".