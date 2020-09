Covid-19

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reagiu hoje à decisão do Governo britânico de voltar a excluir Portugal continental do chamado corredor aéreo declarando que causa "uma sensação de injustiça".

Em resposta a questões dos jornalistas, no final da inauguração da nova sede da empresa Auchan Retail Portugal, em Paço de Arcos, no concelho de Oeiras, o chefe de Estado apontou o Algarve, em particular, como sendo "injustamente punido por esta decisão".

"Mas temos de continuar, olhar em frente. O que é preciso nestas situações críticas - e eu vou ter reuniões esta semana com a hotelaria - é resiliência, resistência", acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.