Actualidade

Os países da União Europeia da bacia mediterrânica, conjunto designado por Med7, desejam "retomar" um diálogo de boa fé com a Turquia, afirmou hoje o presidente francês à saída de uma reunião deste grupo europeu.

Os países europeus exprimem "uma vontade de retomar um diálogo responsável e procurar as vias de equilíbrio (...) sem qualquer ingenuidade" e "de boa fé", disse Emmanuel Mácron, depois da reunião, em Porticcio, na ilha francesa da Córsega, no Mediterrâneo.

Com esta reunião, os Estados do sul europeu quiseram mostrar solidariedade à Grécia e ao Chipre, perante as ações turcas e as prospeções de hidrocarbonetos promovidas por Ancara em águas mediterrânicas que Atenas e Nicósia consideram suas.