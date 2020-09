Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, sublinhou hoje, na Córsega, a "solidariedade incondicional" manifestada pelos países do sul da União Europeia à Grécia e Chipre, no quadro da tensão no Mediterrâneo oriental, e disse esperar decisões no próximo Conselho Europeu.

"É muito importante que aqui estejamos todos hoje a expressar a nossa solidariedade incondicional à Grécia e a Chipre, e é também da maior importância apoiar as iniciativas que o Alto Representante Josep Borrell e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, têm em mãos, de forma a que possamos chegar ao próximo Conselho Europeu, de 24 e 25 de setembro, em condições para tomarmos as decisões que tivermos de tomar", declarou.

Costa falava numa conferência de imprensa conjunta com os restantes chefes de Estado e de Governo do Med-7, designação do fórum informal que reúne França, Itália, Espanha, Portugal, Grécia, Chipre e Malta, que se reuniu hoje na baía de Ajaccio, na ilha francesa da Córsega, e que teve como tema central o conflito que opõe gregos e cipriotas à Turquia, por causa da exploração de hidrocarbonetos no Mediterrâneo oriental.