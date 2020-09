Actualidade

O Presidente da República elogiou hoje a Auchan, na inauguração sua nova sede em Portugal, e fez um apelo ao investimento no atual contexto de pandemia de covid-19, sustentando que "a melhor ocasião para investir é esta".

No discurso que proferiu na cerimónia de inauguração da nova sede da Auchan Retail Portugal, em Paço de Arcos, no concelho de Oeiras, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que "os milhões que vão chegar - assim cheguem mais depressa do que mais tarde - de Bruxelas só valerão a pena se, além do papel do Estado, houver o papel da sociedade civil, dos investidores".

"Que continuem a investir, que percebam que a melhor ocasião de investir é esta, não é mais tarde, tarde demais", pediu-lhes, acrescentando: "As grandes decisões de investimento tomam-se nos momentos mais complexos e difíceis, e são essas, as que antecipam os acontecimentos, que têm maior sucesso. Não são aquelas que vão a reboque, quando é óbvio que é preciso investir, essas são tardias".