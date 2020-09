Presidenciais

A coordenadora do BE, Catarina Martins, considerou hoje "uma bela notícia" a candidatura de Marisa Matias às próximas presidenciais, antecipando que a eurodeputada bloquista fará com que a campanha seja sobre as soluções para o país.

No final de uma intervenção de mais de meia hora na sessão promovida esta noite pelo BE em Lisboa, intitulada "Vencer a Crise - as respostas da esquerda", Catarina Martins fez uma breve referência à recandidatura anunciada de Marisa Matias à corrida presidencial do próximo ano.

"Vão-me permitir - bem sei que não é o tema desta sessão -, mas porque acho que todos pensamos isso e estamos aqui juntos: que bela notícia a Marisa Matias ter decidido ser candidata à Presidência da República", congratulou-se.