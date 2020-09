OE2021

A coordenadora do BE, Catarina Martins, avisou esta noite que um Orçamento do Estado com soluções para sair da crise não pode ser discutido sem se falar de alterações à legislação laboral, pedindo respostas para quem trabalha.

Na quinta-feira à noite, numa sessão em Lisboa, Catarina Martins centrou praticamente toda a sua intervenção de cerca de 30 minutos nas propostas do BE para defender o emprego e o trabalho com direitos com o objetivo de ultrapassar a crise.

"Vamos ouvir dizer muitas vezes que a legislação do trabalho não é tema do Orçamento [do Estado], mas se estamos a discutir um orçamento com soluções para sair da crise é impossível não falarmos de trabalho", avisou.