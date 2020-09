Novo Banco

O BE defendeu esta noite que os acionistas, administradores e auditores bancários "devem ser pessoalmente responsabilizados por parte das perdas" em função dos ganhos, quando uma instituição bancária como o Novo Banco precisa de dinheiro público e "causa dano à sociedade".

"Para onde quer que olhemos vemos o óbvio: o Novo Banco foi desbaratado numa venda ruinosa que deu ao Lone Star o poder para fazer todas as negociatas nas barbas das auditoras, do fundo de resolução e do Banco de Portugal e perante tão triste espetáculo não nos peçam que nos sentemos a assistir", disse a deputada Mariana Mortágua durante um discurso numa sessão promovida quinta-feira à noite pelo BE em Lisboa.

A deputada bloquista quis reiterar o que considera evidente, ou seja, "se o povo paga, o povo deve mandar" e, portanto, "se o capital dos bancos é financiado pelo Estado, como o do Novo Banco está a ser, então o Estado deve controlar o Novo Banco".