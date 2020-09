Actualidade

Várias explosões ocorreram esta manhã num depósito de munições de uma base militar na Jordânia, informaram as autoridades.

Os armazéns ficam numa área isolada a leste da cidade de Zarqa e a área circundante foi selada pelas forças de segurança.

Uma investigação preliminar indicou que as explosões foram causadas por uma falha elétrica no armazém, explicou um porta-voz do Governo, Amjad Adaileh.