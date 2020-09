Covid-19

A Índia registou 96.551 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um novo máximo diário, além de 1.209 mortos, segundo as autoridades.

De acordo com o Ministério da Saúde, o total de casos na Índia chegou aos 4,56 milhões, com o número de mortes provocadas pela doença a subir para 76.271 desde o início da pandemia.

A Índia é o segundo país do mundo com o maior número de casos no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro com mais mortos, precedida por aquele país e Brasil.