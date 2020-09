Covid-19

Perto de 100 mil consultas e cerca de 2.700 cirurgias foram realizadas nos últimos dois meses no Centro Hospitalar Lisboa Norte, numa "tendência consistente de subida" desde que terminou o "estado de emergência", segundo dados hoje divulgados.

Segundo o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), "julho e agosto foram mesmo os meses com mais cirurgias realizadas desde março, mês em que surgiram os primeiros casos de covid-19 em Portugal".

"Mesmo em agosto, as equipas do CHULN asseguraram perto de 1.300 cirurgias, atividade que permitiu reduzir o número de doentes em lista de espera para cirurgia, que tem neste momento menos dois mil inscritos em relação ao mesmo período do ano passado", salienta o centro hospitalar em comunicado.