Actualidade

A defesa antiaérea foi ativada na Síria durante a madrugada de hoje para combater uma "agressão aérea" atribuída a Israel nas proximidades de Aleppo, cidade do Norte do país, informou a agência noticiosa oficial síria.

Desde o início do conflito na Síria em 2011, Israel realizou centenas de ataques contra as forças do regime, mas também contra os aliados sírios, o Irão e o grupo Hezbollah libanês.

"À 01:30 (23:30 de quinta-feira em Lisboa), o inimigo sionista levou a cabo uma agressão aérea, visando os arredores da cidade de Aleppo com explosões de mísseis", relatou a agência Sana, citando uma fonte militar.