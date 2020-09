Actualidade

Uma fachada da sede da Comissão Europeia, em Bruxelas, foi hoje 'decorada' pela Greenpeace com uma tarja gigante com a frase "Incêndios na Amazónia, Europa culpada" sobre uma imagem de fogos florestais, num alerta para a desflorestação da região.

Com esta ação, que decorreu de madrugada no Berlaymont, nome do edifício, a organização não governamental ambiental Greenpeace quer chamar a atenção para a desflorestação da Amazónia, nomeadamente no Brasil, e pressionar a União Europeia para que atue em defesa da região.

"Os fogos na Amazónia estão longe, mas a Europa lança achas na fogueira: Com a compra de soja e de outros produtos provenientes de zonas desflorestadas, a Europa é cúmplice da destruição em curso" quer na região quer noutros ecossistemas, segundo um comunicado da Greenpeace.