Uma equipa de Coimbra está a participar num ensaio clínico mundial sobre um novo tratamento para a esclerose múltipla pediátrica, considerado muito importante dada a escassez de opções terapêuticas para esta faixa etária.

Os resultados da primeira fase do ensaio "revelam que o fármaco teriflunomida, administrado por via oral, é eficaz e seguro no tratamento da esclerose múltipla em idade pediátrica", avançou hoje a Universidade de Coimbra.

Iniciado em 2016, o estudo envolve 166 crianças (que estavam em 59 instituições de saúde, de 23 países) e pretende avaliar a eficácia e a segurança do fármaco na fase inicial da doença.