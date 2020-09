Presidenciais

O PCP, que no sábado decide o seu candidato presidencial em comité central, avançou sempre com candidaturas a Belém desde 1976, de dirigentes do "núcleo duro" da liderança, desistiu por três vezes e dois deles foram secretários-gerais.

Nas primeiras presidenciais da democracia, avançou Octávio Pato, um histórico do PCP desde os tempos da clandestinidade, líder parlamentar da bancada comunista na Assembleia Constituinte, que obteve 7,59% dos votos, abaixo de Otelo Saraiva de Carvalho, o estratego do golpe do 25 de Abril (16,46%).

Por três vezes, os candidatos comunistas não foram a votos.