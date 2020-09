Actualidade

O volume de negócios nos serviços baixou 16,2% em julho face ao mesmo mês de 2019, tendo recuperado 6,3 pontos percentuais face à variação observada em junho (22,5%), anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O INE adianta que os índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas, corrigidos das variações sazonais, em julho desceram 8,9%, 7,5% e 15,2%, respetivamente, face ao mesmo mês de 2019, contra variações negativas de 8,3%, 9,0% e 16,4% em junho.

As secções que mais se destacaram para a variação do índice do volume de negócios nos serviços foram o comércio por grosso - comércio e reparação de veículos e motociclos, tendo sido o agrupamento com a recuperação mais expressiva (8,9 pontos percentuais), registando uma variação de -5,8% em julho.