Covid-19

Israel registou nas últimas 24 horas um novo máximo de casos do novo coronavírus, ultrapassando pela primeira vez a barreira dos quatro mil casos diários (4.038), após quatro dias consecutivos com um recorde de infeções.

O governo israelita deverá decidir no domingo se o país volta ao confinamento.

Os dados do Ministério da Saúde indicam que os 4.038 casos, mais 87 que no dia anterior, fazem aumentar o total de infetados para os quase 150.000, num país com cerca de nove milhões de habitantes. Até agora morreram 1.077 pessoas com a doença.