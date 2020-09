Covid-19

Dois jogadores e dois elementos da equipa técnica do Desportivo de Chaves estão infetados com o novo coronavírus, anunciou o emblema da II Liga portuguesa de futebol, que defronta hoje o Feirense para a 1.ª jornada.

O médio Guzzo e o guarda-redes Samu, e ainda os treinadores adjuntos Pedro Machado e Tiago Castro, testaram positivo "embora assintomáticos", revela, em comunicado, o clube transmontano.

"[Os quatro elementos] estão neste momento isolados, seguindo as normas da Direção Geral da Saúde (DGS), contando com o total apoio da SAD e do clube", acrescenta a nota.