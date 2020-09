Covid-19

A PSP elaborou duas dezenas de autos de contraordenação por consumo de bebidas em vias públicas do Porto entre as 22:00 de quinta-feira e as 02:30 de hoje, disse à agência Lusa uma fonte policial.

Segundo a fonte, a ação foi desenvolvida na zona da Cordoaria e em outras artérias da Baixa do Porto, "sem o registo de qualquer incidente".

A instauração dos autos de contraordenação surge depois de, no anterior fim de semana, o Comando Metropolitano do Porto da PSP ter desenvolvido 103 ações de sensibilização/fiscalização no âmbito das medidas de controlo da pandemia da doença covid-19.