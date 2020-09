Covid-19

O Governo da Madeira já investiu cerca de 11 milhões de euros na operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos do arquipélago e não prevê quanto mais poderá gastar, disse hoje o chefe do executivo.

"Até o surto pandémico estar controlado ou até encontrarem uma vacina não temos outra solução, porque é a única forma de controlarmos a pandemia", afirmou Miguel Albuquerque, à margem de uma visita a uma escola básica de Machico, zona leste na ilha.

A operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo entrou em vigor em 01 de julho, na sequência de uma resolução do executivo, de coligação PSD/CDS-PP, que determinou a obrigatoriedade de apresentação de um teste negativo para covid-19 realizado até 72 horas antes do início da viagem ou, então, a sua realização à chegada.