O primeiro-ministro considerou hoje, em Valada (Cartaxo), que a agricultura tem de ser colocada "no centro das preocupações" e defendeu o papel da inovação no setor, sublinhando que o digital é "tão importante como a enxada".

António Costa falava hoje numa sessão realizada no âmbito da Agroglobal, que se realiza no Mouchão do Esfola Vacas, na freguesia de Valada, concelho do Cartaxo (Santarém), destinada a apresentar a visão estratégica para a agricultura, alimentação e território, aprovada quinta-feira em Conselho de Ministros.