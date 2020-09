Actualidade

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, disse hoje que as esperadas negociações entre afegãos vão ficar marcadas por "contenciosos", mas são a única forma de o país alcançar a paz.

As negociações entre os afegãos devem começar no sábado no Qatar e enquadram-se num acordo de paz promovido pelos Estados Unidos e firmado no passado dia 29 de fevereiro em Doha.

"Chegarmos até aqui tardou mais tempo do que eu desejava, mas esperemos que no sábado de manhã, pela primeira vez em quase duas décadas, os afegãos se sentem à mesma mesa e se preparem para o contencioso e resolvam a forma de reduzir a violência e darem ao povo aquilo que é pretendido: um Afeganistão reconciliado, com um Governo que seja o reflexo de um país que não está em guerra", afirmou Pompeo antes de embarcar para Doha.