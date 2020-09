Actualidade

A China anunciou hoje "restrições recíprocas" contra diplomatas norte-americanos, depois de Washington ter dito que os emissários chineses precisavam de aprovação do Governo para se reunir com autoridades locais ou para realizar eventos culturais.

"Para exigir que os Estados Unidos revertam as suas decisões erradas, o mais depressa possível, a China enviou uma nota diplomática anunciando restrições recíprocas", diz uma mensagem hoje divulgada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

Em 03 de setembro, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, anunciou uma série de novas restrições à atividade diplomática chinesa no país, agravando ainda mais as graves tensões entre as duas potências mundiais, cujas relações começaram a deteriorar-se com o início do a guerra comercial que travam desde março de 2018.