Actualidade

Milhares de informações sensíveis e confidenciais do Estado argentino foram publicadas por piratas informáticos, após as autoridades se recusarem a pagar um resgate, noticia hoje a imprensa argentina, com base em fontes oficiais.

As informações publicadas vão desde dados pessoais de nacionais e estrangeiros que entraram na Argentina a informações dos serviços secretos sobre crimes, relacionadas com questões de segurança e alertas da Interpol.

Um dos ficheiros, intitulado "Coronavírus", revela os registos de estrangeiros que estavam na Argentina quando começou o isolamento social obrigatório no dia 20 de março passado e os que entraram posteriormente.