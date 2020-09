Covid-19

Os 'designers' Miguel Vieira, Alexandra Moura e David Catalán participam, no dia 28 de setembro, na semana da moda de Milão, e a dupla Marques'Almeida, no dia 19, na semana da moda de Londres, avançou hoje o Portugal Fashion.

"O Portugal Fashion dá início, durante o mês de setembro, à nova temporada de apresentações, recorrendo a dinâmicas digitais e garantindo a continuidade do trabalho de promoção internacional, especificamente dos criadores com lugar conquistado nos calendários oficiais das 'fashion weeks' [semanas da moda] de Londres e Milão", lê-se num comunicado enviado à agência Lusa.

Na próxima semana, a dupla de 'designers' portugueses Marques'Almeida dá 'o tiro de arranque' da moda portuguesa no estrangeiro com a presença confirmada no calendário oficial da semana da moda de Londres, no dia 19 de setembro, pelas 15:30.